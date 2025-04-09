Временного поверенного в делах Румынии вызвали в МИД России

Российское внешнеполитическое ведомство вызвало к себе Лилиану Бурду, которая является временным поверенным в делах Румынии. Об этом МИД РФ сообщил в своем телеграм-канале.

В МИД РФ заявили, что ими был вызван представитель Румынии.

«В Департамент государственного протокола МИД России вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда», — указано в микроблоге.

Ранее сообщалось, что румынский оппозиционный политик Шошоакэ направила письмо президенту Путину. Она от имени румынского народа заявила, что Румыния имеет исторические претензии к Украине из-за части территорий. Политик также высказала мнение, что в Европе установилась диктатура, и сообщила, что продолжает поддерживать Россию, несмотря на позицию официальной власти.