Временного поверенного в делах Румынии вызвали в МИД России
МИД РФ: ведомство вызвало к себе временного поверенного в делах Румынии
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Российское внешнеполитическое ведомство вызвало к себе Лилиану Бурду, которая является временным поверенным в делах Румынии. Об этом МИД РФ сообщил в своем телеграм-канале.
В МИД РФ заявили, что ими был вызван представитель Румынии.
«В Департамент государственного протокола МИД России вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда», — указано в микроблоге.
Ранее сообщалось, что румынский оппозиционный политик Шошоакэ направила письмо президенту Путину. Она от имени румынского народа заявила, что Румыния имеет исторические претензии к Украине из-за части территорий. Политик также высказала мнение, что в Европе установилась диктатура, и сообщила, что продолжает поддерживать Россию, несмотря на позицию официальной власти.