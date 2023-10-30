Россия обошла США в рейтинге самых сильных армий

Россия оказалась на первом месте в рейтинге государств с самыми сильными армиями. Список составил американский новостной журнал U.S. News & World Report .

В рейтинге приводятся 87 стран. Отмечается, что он составлен по результатам опроса жителей 36 государств. Всего в опросе приняли участие 17,2 тысячи человек. Вооруженные силы оценивались по 73 критериям.

Большинство опрошенных выделили армию России и признали ее более сильной, чем армию США. Ниже расположились армии КНР, Израиля и Южной Кореи. Украинские вооруженные силы оказались на шестом месте.

В нижней части рейтинга оказались армии Эстонии, Сингапура и Люксембурга.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что российская армия является самой эффективной в мире. Он выразил уверенность, что ситуация на Украине позволит сделать ее еще лучше.