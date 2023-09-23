Россия одним маневром ударила по Европе

В издании отметили, что решение правительства РФ было принято исходя из намерений стабилизировать отечественный рынок, и этот запрет не касается государств ЕАЭС. Тем не менее, газета сообщает, что из-за этого решения, цены на дизель в Европе выросли на 5%, преодолев отметку в $1000 за тонну.

Российское правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива 21 сентября. В Министерстве энергетики отмечали, что подобные меры помогут избавиться от «серого» экспорта топлива и пополнить отечественный рынок. Ожидается также, что подобные меры могут дополнительно снизить цены на топливо в стране.