Россия остановила экспорт урана в США

Россия остановила экспорт урана из Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщило издание « Страна Росатом ».

«Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия», – говорится в сообщении.

По информации издания, отказ РФ экспортировать топливо в Соединенные Штаты, стал причиной роста мировых цен на уран. По данным агрегатора макроэкономических данных Trading Economics, 25 сентября стоимость фунта урана подскочила до 70 долларов. Аналитики подчеркнули, что таких цен не было с 2011 года – после аварии на «Фукусиме-1» в Японии.

Предыдущий рекорд стоимости был зафиксирован в сентябре 2023 года. Фунт урана стоил 65,5 долларов.

В августе РИА Новости со ссылкой на статистическую службу США сообщили, что в первой половине 2023 году Вашингтон купил у России 416 тонн урана. Отмечалось, что это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года – 188 тонн.

Помимо России, США закупают природный и обедненный уран у Великобритании, Франции, Германии, Канады и Нидерландов.