Россия осудила решение Франции предоставлять убежище уклонистам

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение французского суда о предоставлении статуса беженца гражданам, которые уклоняются от призыва в армию. В дипведомстве РФ заявили РИА Новости , что разочарованы такими действиями Франции.

12 июля Национальный суд Франции по вопросам убежища (CNDA) постановил признавать жителей России, которые уклоняются от прохождения службы в российской армии и игнорируют повестки, беженцами, а также предоставлять им убежище в стране.

«Вот и судебные власти Франции в антироссийском угаре подключились к поддержке предателей за деньги французских налогоплательщиков. Видимо, некуда их девать», – заявили в МИДе РФ.

Прецедентом такого решение послужило обращение гражданина России Магомедрасула Юсупова к властям Франции, который попросил убежище в связи с повестками, которые приходят по адресу его проживания в РФ. Он сообщил, что получил две повестки в военкомат в период частичной мобилизации, о начале которой министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в сентябре 2022 года.

Согласно ст. 328 УК РФ, граждане, которые уклоняются от призыва на военную службу в ряды российской армии, грозит наказание в виде 200 тысяч рублей или в размере заработной платы. Также нарушитель закона может быть привлечен к принудительным работам на срок от двух лет, либо лишен свободы на два года.

Шойгу объявил о начала частичной мобилизации в РФ 21 сентября 2022 года. В рамках этого мероприятия на службу в рядах ВС РФ были призваны 300 тысяч человек. В конце декабря глава оборонного ведомства напомнил, что частичная мобилизация в стране завершена.