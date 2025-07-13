Путин рассказал историю своих родителей, живших под Тверью

Родители президента Российской Федерации Владимира Путина провели значительную часть своей жизни в населённом пункте, который находится в Тверской области. Об этом президент рассказал в интервью Павлу Зарубину, репортеру телеканала «Россия-1».

В интервью президент России рассказал, что его отец появился на свет в Санкт-Петербурге незадолго до начала Первой мировой войны. Однако впоследствии вся семья переехала в деревню в Тверской области, которая стала для них родным местом.

Мать главы государства также появилась на свет в деревне, вдали от крупных населённых пунктов. Они с большой нежностью и любовью вспоминали о своём доме. Такое же отношение к месту своего рождения испытывал и президент.

«Они очень простые люди были — всегда это было что-то общее, что-то единое, какое-то единое целое», — пояснил он. Такое же отношение к России сложилось и у Путина. «Я так к этому и привык относиться», — пояснил президент.

Аналогичное мнение о государстве в целом сложилось у родителей Владимира Путина, как он сам подчеркнул.

Ранее Путин прокомментировал инцидент 30-летней давности в Петербурге с США и пограничником.