Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Российская Федерация не станет перечислять в Европейскую экономическую комиссию ООН членский взнос за минувший 2023 год, сообщается на портале официальной правовой информации.

Как приводится в распоряжении за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина, правительство приняло соответствующее решение в связи с рекомендацией МИД и согласовав с Минфином.

«Принято предложение МИД России не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2023 год», — значится в тексте документа.

Отмечается, что МИД страны поручено довести до сведения ООН о принятом решении России.