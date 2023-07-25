Россия откроет посольства практически во всех странах Африки

Посол по особым поручениям от российского МИДа и глава секретариата форума партнерства РФ и Африки Олег Озеров заявил, что российское правительство планирует открыть свои посольства почти во всех странах африканского континента, но на это уйдет какое-то время. Слова Озерова передает издание РИА Новости , взявшее у него интервью.

Он рассказал, что подобные решения, нужные для открытия посольств, пока находятся в стадии подготовки, и Озеров ожидает их принятия. Он также сообщил, что РФ начнет с небольшого количеств посольств, но стороны надеются, что по итогу посольства будут открыты почти во всех африканских странах.

Озеров также дал комментарий касаемо закрытия посольств РФ в Африке в 1990-ых годах. Он считает, что подобное решение было не совсем разумным. Дипломат также предупредил, что на восстановление ситуации потребуется какое-то время и этот процесс является длительным.