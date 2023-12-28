Россия открыла посольство в Буркина-Фасо

Россия возобновила работу посольства в Буркина-Фасо после 30-летнего перерыва, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.

На открытии миссии в столице страны Уагадугу присутствует посол России в Кот-д`Ивуаре Алексей Салтыков. Он будет исполнять обязанности главы посольства в Буркина-Фасо, пока не будет назначен его новый руководитель.

Отмечается, что приоритетом в работе посольства станет развитие гуманитарных связей. В частности, студенты из Буркина-Фасо получат возможность обучаться в российских вузах.

Буркина-Фасо – государство в Западной Африке с населением более 20 млн человек. До 1984 года оно носило название Верхняя Вольта. Ранее Верхняя Вольта была французской колонией.