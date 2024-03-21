Уполномоченный при президенте по правам детей Мария Львова-Белова заявила, что Россия передала Украине пять детей при посредничестве Катара. Об этом она сообщила в четверг, 21 марта.

По словам Львовой-Беловой, передача прошла в посольстве Катара в Москве. В процедуре участвовал посол страны Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани. Ее слова приводит РБК.

«В этот раз воссоединяем с семьями пять детей — скоро они будут со своими близкими на Украине. Кроме того, помогли одному подростку приехать в Россию — к бабушке и сестре», — отметила Львова-Белова.

Она рассказала, что за мальчиком из Украины приехала бабушка. До этого он жил в социальном приюте в Донецке. Кроме того, отметила Львова-Белова, в скором времени с родной мамой воссоединится мальчик, который жил в Алешкинском детском доме-интернате.

Уполномоченный при президенте РФ по правам детей отметила, что Катар взял на себя логистические обязательства, то есть поможет доставить детей к семьям. Она также отметила, что 64 ребенка смогли воссоединиться со своими родителями из Украины и из других стран. Также шесть детей воссоединились со своими семьями на территории России.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Москва ведет полный список детей из Украины, которых вынужденно вывезли с территорий, где происходят бои. Он отмечал, что РФ готова в полном объеме предоставить имена этих детей для дальнейшего воссоединения их с семьями. Антонов также заявил, что Москва всегда готова вести конструктивный диалог по вопросу передачи детей.

Ранее мы сообщали, что пострадавшего из-за обстрела ВСУ в Белгородской области подростка госпитализировали в Москву.