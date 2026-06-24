Путин за штурвалом «Суперджета»: президент лично проверил отечественный лайнер в Жуковском

Владимир Путин лично оценил главную надежду российской гражданской авиации — президент поднялся на борт импортозамещенного «Суперджета-100», прошел в кабину и занял кресло пилота, чтобы изнутри рассмотреть все системы лайнера, который должен разорвать зависимость от западных поставщиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства прибыл в Жуковский на территорию ЛИИ имени Громова, где ему показали новейшие образцы авиатехники, но именно SJ-100 стал главной звездой дня.

Президент не просто заглянул в кабину, а буквально примерил на себя роль командира экипажа: он осмотрел приборную панель, органы управления и обсудил с конструкторами особенности новой машины.

Сопровождавшие Путина глава «Ростеха» Сергей Чемезов и главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов подробно доложили о ходе сертификации.

Ранее стало известно, что Россия подаст иски против стран Балтии за дискриминацию до конца года.