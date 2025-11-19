Национальный ИИ для России: Путин потребовал технологической независимости в сфере искусственного интеллекта

Россия должна создать полный цикл собственных технологий в области генеративного искусственного интеллекта. Такую амбициозную задачу Владимир Путин обозначил на конференции «Путешествие в мир ИИ», подчеркнув стратегическую важность технологической независимости. Об этом сообщат РИА Новости.

Владимир Путин заявил о необходимости создания в России полноценного комплекса собственных технологий и продуктов в сфере генеративного искусственного интеллекта. С соответствующей речью глава государства выступил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Президент подчеркнул, что именно такой подход — развитие полного цикла собственных решений — является для страны стратегически важным. Это заявление определяет вектор развития высоких технологий в России на ближайшие годы, акцентируя внимание на достижении технологической независимости в критически важной области.

