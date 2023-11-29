Россия пообещала ответить Молдавии на ее присоединение к антироссийским санкциям
Фото: [© Сергей Пятаков/РИА Новости]
Мария Захарова предупредила, что РФ не оставит такой недружественный шаг без ответа.
15 ноября молдавское правительство заявило, что присоединяется к действию четырех пакетов санкций в отношении России. Официальный представитель российского министерства иностранных дел пообещала ответ на подобные действия.
«Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», - указала Мария Захарова.
Ее слова привели РИА Новости. Она добавила, что такие действия разрушают двухсторонние отношения между государствами.