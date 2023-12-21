Россия пообещала ответить на рейдерский захват центра «Дом Москвы» в Риге

В культурно-деловом центре в столице Латвии прошли допросы сотрудников, у которых отобрали средства связи.

Очередной недружественный шаг произошел со стороны Латвии: силовики бесцеремонно ворвались в «Дом Москвы» в Риге и «прижали» работников центра. У них забрали мобильные телефоны, устроили допросы, обыски и описи имущества, включая технику.

В МИД РФ возмущены произошедшим и высказали свою позицию.

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», — сообщает Мария Захарова на оф.сайте ведомства.

Латвия не так давно усложнила жизнь людям, которые имеют машины с российскими номерами. До 14 февраля 2024 года их обязали перерегистрировать ТС под угрозой конфискации. При этом изъятые автомобили позже передали бы на Украину.