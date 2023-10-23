Россия поставила под угрозу выполнение планов США на территории Европы

Белый дом испугался того, что из-за усилий РФ сместится крайне выгодный для Соединенных Штатов баланс сил.

У журнала National Interest вышла статья, автор которой назвал причины, по которым американские политики поддерживают Украину. По мнению члена американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смита, для администрации Байдена все происходящее сейчас в восточной Европе – это лишь «стратегический маневр в геополитической игре». Она старается устранить появившегося конкурента в виде российского правительства.

«Влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над энергетическими коридорами и торговыми путями», - заявил эксперт.

Для самого Вашингтона это вызывает большую тревогу. Для РФ же необходимо обезопасить свою границу, поэтому она добивается, чтобы Украина имела внеблоковый статус.