Россияне скупают недвижимость в Азербайджане: почему страна стала лидером по спросу

На фоне нестабильности в ряде регионов мира Азербайджан уверенно укрепляет позиции как безопасное и привлекательное направление. Интерес к стране со стороны россиян растет сразу по двум направлениям: туризм и инвестиции в недвижимость. По итогам первых месяцев 2026 года эксперты фиксируют рекордный спрос, а в Государственной службе по вопросам недвижимости отмечают: именно граждане России стали лидерами среди иностранных покупателей жилья в республике, передает РБК.

Туристический бум

Азербайджан вошел в топ-3 направлений по спросу россиян на отдых в феврале и марте 2026 года. По словам посла Азербайджана Рахмана Мустафаева, только в январе страну посетили более 42 тысяч туристов из России, а по итогам года поток может приблизиться к рекордному показателю 2024-го — 730 тысячам человек.

Среди факторов, привлекающих российских путешественников, выделяют живописную природу, сочетающую море, горы и субтропический климат, древнюю историю, разнообразную архитектуру и знаменитую местную кухню. Однако в 2026 году к этому списку добавился еще один важный пункт — безопасность. Согласно World Travel Index, Азербайджан занимает 41-е место среди 193 стран, тогда как Россия — 72-е, Турция — 75-е.

В Бюро по туризму Азербайджана в России отмечают высокий интерес к Баку, горнолыжному отдыху и оздоровительным поездкам. Представители туроператора Fun&Sun добавляют, что растет и глубина бронирования: например, курорт Sea Breeze начинают бронировать за четыре месяца до поездки.

Инвестиционная привлекательность

Параллельно с туристическим спросом увеличивается и интерес к покупке недвижимости. Как отметили в Государственной службе по вопросам недвижимости, россияне занимают первое место среди иностранных покупателей жилья в Азербайджане.

Генеральный директор компании Kronung Филипп Шраге объясняет это несколькими факторами: устойчивый экономический фон страны, рост внутреннего потребления и туризма, а также активное развитие крупных девелоперских проектов в Баку и прибрежной зоне. По его словам, рынок демонстрирует рост цен и оживление в сегментах новостроек и курортной недвижимости, что делает его привлекательным для региональных инвесторов.

Важным стимулом служат и благоприятные условия для получения вида на жительство: достаточно приобрести недвижимость на сумму около 4,5 млн рублей. Ипотека для иностранцев предлагается по ставкам 7–8% годовых.

Доходность выше, чем в Москве и Сочи

Эксперты отмечают, что премиальная курортная недвижимость Баку за последние годы показывает рост цен, опережая такие востребованные у россиян рынки, как Москва, Сочи, Таиланд и ОАЭ. Порог входа в качественные проекты остается доступным — от 6 млн рублей.

Заместитель генерального директора сети апарт-отелей YES Антон Агапов подчеркивает: сегмент курортной недвижимости в Азербайджане достигает доходности 12–14% годовых, что выше средних показателей не только Баку, но и российского рынка коммерческой недвижимости.

Экономический фон остается благоприятным: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики Азербайджана на 2% в 2026 году и на 2,5% в 2027-м.

Таким образом, Азербайджан превращается в одно из ключевых направлений для россиян, сочетающее безопасность, туристическую привлекательность и высокую инвестиционную доходность.

