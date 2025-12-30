Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение

Москва и Вашингтон все последнее время продолжают работу над улучшением российско-американских отношений. Это подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью, опубликованном на официальном сайте дипломатического ведомства 30 декабря.

Министр отметил, что с 12 февраля, когда состоялся первый телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после возвращения последнего в Белый дом, общение стало постоянным. Обе стороны активно занимаются решением важных мировых вопросов, среди которых и украинский кризис.

«Важно перейти к более значимым вопросам. Среди них — возобновление прямого авиасообщения и возврат нашей конфискованной дипсобственности. Американской стороне переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений», — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров назвал конфискованную в России дипсобственность и отсутствие прямого авиасообщения между РФ и США главными раздражителями в общении между двумя сверхдержавами.