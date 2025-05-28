Женева не станет площадкой для второго раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом стало известно ТАСС.

Против проведения встречи в Швейцарии, вероятно, выступила российская сторона, поскольку считает эту страну «утратившей свой политический нейтралитет».

Накануне некоторые источники, включая специального посланника президента США Кита Келлога, заявляли о планах проведения нового раунда переговоров между российской и украинской делегациями в Женеве. Также о таких планах говорил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о месте проведения второй встречи между представителями России и Украины еще не принято. Он подчеркнул, что площадка для переговоров должна удовлетворять интересы и Москвы, и Киева.

Напомним, первая с 2022 года встреча между российской и украинской делегациями прошла 16 мая в Стамбуле. Инициатором возобновления диалога между странами выступил президент России Владимир Путин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ключевое требование РФ к Украине.