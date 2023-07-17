Россия предупредила страны о том, что в Черном море теперь небезопасно
Фото: [©РИА Новости/Константин Михальчевский]
Россия официально предупредила Международную морскую организацию (ММО) о своем намерении отозвать гарантии безопасности в Черном море.
Это предупреждение было направлено также в адрес Турции, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет РИА Новости.
Таким образом, Россия выражает свое возражение против продления зерновой сделки, что приводит к сворачиванию морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. В результате восстанавливается режим временно опасного для судоходства в указанном районе.
Зерновая сделка, которая регулировала движение морских судов, прекращает свое существование с 18 июля 2023 года. Это решение России оказывает непосредственное влияние на морскую торговлю и гуманитарные операции в Черном море.
Такое решение по словам российских властей продиктовано нарушением всех договоренностей между РФ и Западом.