Россия призвала Украину обеспечить права русскоязычного населения

Власти Украины должны будут обеспечить права и свободны русских, проживающих на ее территории.

Кроме того, русский язык получит статус официального. Оба положения закреплены в меморандуме, переданном украинской делегации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 2 июня завершился второй раунд переговоров между российской и украинской стороной. Встреча продлилась больше часа во дворце Чираган.

К числу основных параметров окончательного урегулирования относятся: обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения, придание русскому языку статуса официального.

Ранее сообщалось о том, что российская делегация удовлетворена встречей с украинской стороной.