Мединский: российская делегация удовлетворена встречей с украинской стороной

Российская делегация выразила удовлетворение результатами второго раунда переговоров с Украиной, прошедших в Стамбуле 2 июня . По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, встреча была конструктивной и позволила обсудить ряд гуманитарных вопросов, включая обмен телами погибших, пленных и судьбу детей, потерявших контакт с родителями.

2 июня в Стамбуле завершился второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. В ходе встречи стороны сосредоточились на гуманитарных вопросах. Российская делегация передала украинской стороне меморандум, содержащий предложения по прекращению огня и достижению мира. Киев взял документ на изучение.

Одним из ключевых решений стало соглашение об обмене телами погибших военных. Россия передаст Украине 6 тыс. тел украинских солдат и офицеров, хранившихся в моргах, с проведенной идентификацией и ДНК-тестами. Украинская сторона, в свою очередь, выразила готовность передать аналогичное количество тел российских военных. Также обсуждался вопрос обмена тяжелоранеными и больными пленными по принципу «всех на всех». Для этого планируется создание медицинских комиссий, которые будут регулярно проводить такие обмены.

Кроме того, Украина передала России список из 339 детей, потерявших контакт с родителями в результате конфликта. Российская сторона пообещала рассмотреть каждую ситуацию индивидуально и содействовать в возвращении детей к семьям.

Переговоры продолжались более часа и проходили в закрытом формате. Дата следующего раунда обсуждений пока не определена.

Ранее стало известно о том, что Россия и Украина общались по-русски на переговорах в Турции.