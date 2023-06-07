Россия расторгнет договор с Украиной по Азовскому морю

Сегодня состоялось заседание Совета Федерации, в ходе которого был поддержан законопроект о прекращении действии договора с Киевом о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщает РИА Новости.

24 мая законопроект на рассмотрение в Госдуму внес Президент РФ Владимир Путин. Депутаты нижней палаты поддержали инициативу главы государства и одобрили закон, позволяющий прекратить действие договора с Киевом в отношении акваторий.

В сентябре прошлого года жители ДНР, Запорожской и Херсонской областей приняли решение стать частью России, Азовское море стало внутренним водоемом страны. Об этом сообщается в документах, приложенных к законопроекту. Сейчас Азовское море и Керченский пролив принадлежат только Российской Федерации, исходя из этого Украина больше не является прибрежной страной в отношении этих акваторий. Соответственно Киев не может использовать для своих нужд эти территории, а значит возникла необходимость в расторжении договора.

Ранее документ по Азовскому морю был подписан 24 декабря 2003 года. Договор предполагал возможность для обеих сторон с выгодой для своего государства использовать акваторию. Киев принял решение о расторжении договоренностей в феврале.