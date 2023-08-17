Россия сокращает пространство для маневра ВСУ

Украинские войска столкнутся с очень большим риском, если введут в бой последнюю наступательную бригаду из-за усиления натиска со стороны ВС РФ. Соответствующее заявление сделал полковник ВС Австрии Маркус Райснер. Его слова передает газета Tagesspiegel .

Райснер считает, что Киев хотел бы прорваться до наступления осенней распутицы, но передислокация последней наступательной бригады ВСУ на фронт может обернуться огромной проблемой для украинских ВС.

Офицер отметил, что это был вынужденный ход со стороны украинских военных из-за того, что российские бойцы усилили натиск атак на направлении Купянского и Кременной.

Райснер указал на то, что перемещение последней бригады ВСУ негативно сказывается на потенциальном пространстве для маневра украинских бойцов.