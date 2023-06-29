Россия стремится развивать уважительный диалог с африканскими странами

Правительство России намерено развивать со странами Африки уважительный и равноправный диалог, который будет отвечать интересам каждой из сторон. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов, пишет РИА Новости .

Обращаясь к африканским коллегам, политик также заявил, что данный диалог должен бороться с санкциями и шантажом, а также основываться на уставе ООН. По словам Гатилова, Москва не согласна с пересмотром общепризнанных норм международного права. Кроме того, Россия выступает против односторонних санкций, применяемых для экономического и политического шантажа.

Правительство РФ ранее заявляло, что Россия и африканские страны - это равноправные государства, диалог между которыми всегда основывался на бескорыстной основе. Отмечалось, что страны Запада остались недовольны Африкой в связи с прагматичным подходом к России, из-за чего были совершены попытки раздора в отношениях государств, которые закончились неудачей для Европы и США.