Россия требует у Германии прекратить изъятие авто россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Германии потребовало у местных властей объяснений после инцидентов с изъятием автомобилей у россиян. Посольство требует прекратить отнимать имущество россиян и возместить им ущерб. Об этом сообщает издание «Международная жизнь» .

Захарова сообщила, что российское представительство осуществило «демарш» в МИД ФРГ. Там дипломаты потребовали объяснений и применения мер по возвращению и возмещению ущерба россиянам, рассказала представитель.

Накануне российское посольство в ФРГ рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Германию на авто с номерами РФ. Тогда стало известно, что немецкие таможенники изымали российские авто для использования в личных целях и транзита.