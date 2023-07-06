Россия вернула 45 военнопленных с подконтрольных Украине территорий

В Министерстве обороны России заявили, что с подконтрольных Киеву территорий из плена вернулись 45 военнослужащих.

По информации ведомства, это произошло в четверг, 6 июля. В минобороны отметили, что обмен стал результатом переговорного процесса. В ведомстве также добавили, что в плену российским военным угрожала смертельная опасность.

На данный момент российским солдатам оказывается необходимая помощь, в том числе медицинская и психологическая. Самолеты военно-транспортной авиации доставят военных в медучреждения Министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.

11 июня Россия и Украина провела обмен пленными по схеме «94 на 95». До этого обмен военнопленными между Москвой и Киевом проходил 25 мая. Тогда на Украину вернулись 106 военнослужащих, которые принимали участие в боях за Артемовск. Россия о количестве вернувшихся тогда не сообщила.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ при контрнаступлении. По его словам, с начала наступления Украина потеряла порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. Он также заявил, что были уничтожены 16 танков Leopard, поставленные Киеву Польшей и Португалией.