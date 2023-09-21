Россия временно ограничила экспорт бензина и дизельного топлива

Правительство России временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива, говорится в сообщении на сайте кабмина, опубликованного в четверг, 21 сентября.

Уточняется, что такие меры введены в целях стабилизации внутреннего рынка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Цены в России на топливо на бирже последние несколько месяцев держались на рекордно высоких уровнях. По мнению экспертов, рост цен связан в том числе с «серым» экспортом. Они предлагали создать специальный реестр с официальными экспортерами топлива.

Ранее Министерство энергетики РФ внесло в кабмин и администрацию президента России проект указа, согласно которому только производители топлива смогут иметь право экспортировать нефтепродукты.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков во время своего выступления на Промышленного-энергетическом форуме в Тюмени накануне допустил, что в РФ может возникнуть дефицит топлива. Он объяснил это заградительной пошлиной на нефтепродукты, которые могут привести к излишкам ресурсов и сокращению их переработки внутри страны.

На данный момент цена на дизельное топливо в разных регионах России варьируется от 59,90 до 73,10 рублей. Аи-92 может стоить от 48,50 до 59,10 рублей, Аи-95 – от 52,50 до 73,50 рублей за литр. Цена газа составляет от 24,50 до 29,50 рублей.