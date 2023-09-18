Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

В Министерстве иностранных дел РФ объявили о выходе России из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

В сообщении на сайте ведомства, опубликованном в понедельник, 18 сентября, отмечается, что деятельность СБЕР на данный момент парализована. Виной этому, уточнили в МИДе, западные страны.

«В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации (из Совета – ред.)... Соответствующее послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова 18 сентября 2023 г. направлено мининдел стран-членов организации, Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в Международный Баренцев секретариат в г. Киркенес (Норвегия)», – следует из сообщения ведомства.

В МИДе РФ указали, что из-за действий участников СБЕР – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и стран Европейского союза, функционирование Совета остановилось еще в марте 2022 года. Также в министерстве уточнили, что председательство Финляндии не смогло подтвердить передачу РФ руководство в организации в октябре 2023 года. В МИДе отметили, что был нарушен принцип ротации.

Отдельно в МИДе подчеркнули, что Россия продолжит выполнять свои национальные задачи на Севере и останется открытой к сотрудничеству со всеми, кто будет готов конструктивно вести диалог.

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) учрежден 11 января 1993 года как форум регионального сотрудничества на встрече глав МИДа России и стран Северной Европы, которая прошла в норвежском Киркенесе. Цель данного Совета заключалась в создании устойчивой транспортной системе в Баренцевом регионе с эффективной внутренней связью между государствами региона и с хорошим каналом связи с мировыми рынками.

9 марта 2022 года СБЕР принял решение прекратить сотрудничество с Россией.