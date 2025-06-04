Россия выразила протест Японии из-за учебных стрельб рядом с границей

Японский флот устроил тренировочные стрельбы рядом с российской границей без предварительного уведомления РФ. По этому поводу дипломатами был выражен решительный протест. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства иностранных дел России.

МИД РФ утверждает, что японские корабли проводили учебные стрельбы в море неподалеку от российской границы. При этом не были уведомлены заранее иностранные корабли и суда, что подвергло их опасности.

«Безответственные действия подобного рода представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан», — указали в МИД.

Российские дипломаты вручили посольству Японии в РФ ноту протеста по этому поводу. Токио было заявлено, что подобные действия являются категорически неприемлемыми.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова высказалась от лица МИД РФ об обещании президента Сербии Вучича провести ревизию контрактов ВПК на поставки продукции за рубеж. Она сообщила, что Россия приняла это к сведению, и понадеялась, что впредь поставки сербских вооружений Украине прекратятся.