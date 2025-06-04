Захарова высказалась об обещании Сербии провести ревизию сделок в военно-технической сфере

Россия приняла к сведению заверения сербского президента Александра Вучича, что его правительство проведет ревизию сделок в военно-технической сфере своих промышленников. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель российского МИД. Ее слова привело РИА Новости.

По утверждению дипломата, в Москве приняли к сведению те заверения Вучича, когда он пообещал проверить все сделки военно-промышленного комплекса страны по поставкам за рубеж боеприпасов и вооружений. Она добавила, что в РФ надеются, что все эти меры помогут предотвратить попадание сербской военной продукции на Украину.

«Убеждены, что в Сербии хорошо осознают всю гамму рисков, с которыми сопряжено попадание продукции национального военно-промышленного комплекса в руки киевского режима», — указала Захарова.

Ранее российская Служба внешней разведки заявила, что военная промышленность Сербии стреляет в спину России, когда передает Украине боеприпасы. Власти Сербии публично заявляют, что держат нейтралитет в украинском конфликте. В то же самое время военная промышленность этой страны производит боеприпасы для Украины и отправляет их ВСУ. Все поставки маскируются передачей грузов якобы странам НАТО, таким как Чехия, Польша и Болгария. В последнее время стали применять схемы с задействованием стран Африки.