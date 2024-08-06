Россия вышлет молдавского дипломата в качестве ответной меры

Россия вышлет из страны молдавского дипломата в качестве симметричной ответной меры, сообщили в МИД РФ.

Сегодня, 6 августа, на Смоленскую площадь был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова в России Александру Кетрару. Ему была предъявлена нота протеста в связи с ничем не мотивированным объявлением персоной нон грата российского дипломата в Кишиневе.

В связи с этим было объявлено о высылке сотрудника МИД Молдавии из России.

1 августа Молдавия выслала из страны российского дипломата, заподозрив его в «шпионской деятельности». Российское посольство назвало инцидент «очередным проявлением искусственно нагнетаемых в Молдавии антироссийских настроений».