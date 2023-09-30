Россия взорвет Запад изнутри стратегией противостояния санкциям
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Политолог Майкл Росси дал свой комментарий касаемо противодействия России западных санкциям. Слова эксперта передает издание Express.
Росси предупредил страны Европы, заявив, что РФ разорвет Запад изнутри при помощи своей тактики для противостояния многочисленным введенным ограничениям.
Эксперт выразил мнение, что РФ «играет в долгую» и заявил, что Россия всегда так делала. Он подчеркнул, что у государства хватает ресурсов на то, чтобы противостоять как Украине, так и западным санкциям. Росси прогнозирует, что при помощи своей стратегии, Россия разорвет изнутри Европу и Запад.
Он также отметил, что спустя полтора года конфликта на территории Украины, европейцы начали ощущать экономическую усталость, вызванную взлетом цен на фоне решений правительств европейских государств.