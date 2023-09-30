Росси предупредил страны Европы, заявив, что РФ разорвет Запад изнутри при помощи своей тактики для противостояния многочисленным введенным ограничениям.

Эксперт выразил мнение, что РФ «играет в долгую» и заявил, что Россия всегда так делала. Он подчеркнул, что у государства хватает ресурсов на то, чтобы противостоять как Украине, так и западным санкциям. Росси прогнозирует, что при помощи своей стратегии, Россия разорвет изнутри Европу и Запад.

Он также отметил, что спустя полтора года конфликта на территории Украины, европейцы начали ощущать экономическую усталость, вызванную взлетом цен на фоне решений правительств европейских государств.