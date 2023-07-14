Россия закроет польское консульство в Смоленске
Фото: [© РИА Новости / Виталий Белоусов]
Правительство России приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске в ответ на недружественные действия польской стороны.
Эта мера позволит восстановить паритет консульских учреждений между двумя странами.
В заявлении кабмина обращается внимание на такие недружественные шаги Польши как захват российской дипломатической недвижимости и существенное сокращение числа сотрудников миссии.
29 мая президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по «изучению российского влияния». Закон вызвал обеспокоенность даже в Еврокомисии, где отметили его недемократичный характер.