Россия закроет польское консульство в Смоленске

Правительство России приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске в ответ на недружественные действия польской стороны.

Эта мера позволит восстановить паритет консульских учреждений между двумя странами.

В заявлении кабмина обращается внимание на такие недружественные шаги Польши как захват российской дипломатической недвижимости и существенное сокращение числа сотрудников миссии.

29 мая президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по «изучению российского влияния». Закон вызвал обеспокоенность даже в Еврокомисии, где отметили его недемократичный характер.