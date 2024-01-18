Россия запретит Великобритании вылов рыбы в Баренцевом море

Правительство Российской Федерации намерено в четверг, 18 января, рассмотреть введение запрета для Великобритании на вылов в Баренцевом море рыбы и иных морепродуктов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского кабмина, таким образом, может быть денонсировано соглашение между странами вести совместный рыбный промысел в указанных водах.

«О проекте федерального закона "О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из основных причин введения запрета британским морякам рыбачить в Баренцевом море стало решение Великобритании прекратить весной 2022 года режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.