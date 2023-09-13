Россия ждет объяснений от Японии из-за сброса воды с «Фукусимы-1»

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет объяснений от Японии по факту сброса радиоактивной воды с «Фукусимы-1» в океан.

Об этом представитель ведомства сообщила в среду, 13 сентября, на брифинге. Ее слова приводят РИА Новости.

«Мы, к сожалению, не видим никакой транспарентности, открытости, прозрачности в действиях Токио, именно к этому мы призывали», — сказала Захарова.

Она заявила, что российская сторона рассчитывает на получение разъяснений от японской. Также Захарова подчеркнула, что этого ждут и другие страны.

24 августа Япония начала сброс воды в океан, служившей для охлаждения поврежденных реакторов на АЭС. Она прошла очистку в системе ALPS.

Такая мера позволяет очищать воду от 62 видов радионуклидов, однако избавиться от трития в ней нельзя.

Оператор АЭС «Фукусима-1» ТЕСО и власти Японии заявляют, что сброс такой воды в океан является безопасным для окружающей среды и человека. Несмотря на эти утверждения, ранее негативная реакции последовала со стороны Китая, который запретил импортировать японские морепродукты и усилил таможенный контроль за другой продукцией.