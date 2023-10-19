Россиян коснется ограничение безвизового пребывания в Киргизии

В Министерстве иностранных дел Киргизии сообщили, что ограничение 90 днями безвизового пребывания в стране коснется и граждан России. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

«Ряд новых правил пребывания распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза. Они пребывают на территории Киргизии без необходимости оформления разрешительных документов на срок, не превышающий 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну», – говорится в сообщении.

В среду, 17 октября, власти Киргизии приняли решение отменить визаран, позволяющий иностранным гражданам «обнулять» свой срок пребывания в республике пересечением границы. Целями таких действий власти страны назвали «обеспечение более эффективного управления миграционными потоками и улучшение обще безопасности страны».

Теперь иностранцам необходимо покинуть страну сразу после того, как их срок пребывания истек. Так, например, если человеку было разрешено находиться в республике 60 дней, то после решения руководства страны он должен уехать. Вернуться можно только через 60 дней.

Ранее российские граждане могли въезжать на территорию Киргизии по загранпаспорту без визы и находиться в стране до 30 дней. Для того, чтобы остаться дольше этого срока, необходима была временная регистрация. За ней россияне могли обратиться в органы паспортно-визового контроля МВД республики по месту пребывания.