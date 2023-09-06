Россияне на 90 процентов доверяют отечественной продукции

Руководить АНО «Российская система качества» (Роскачество) Максим Протасов заявил, что уровень граждан РФ к качеству продовольственной продукции отечественного производства превысил 90%. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьером РФ Михаилом Мишустиным в среду, 6 сентября.

По словам Протасова, этот показатель стал рекордным за последний несколько лет. Его слова приводит ТАСС.

«Уровень доверия потребителей к качеству российской продукции растет. Если говорить о цифрах, которым точно можно радоваться, – 91% составляет уровень доверия к качеству продовольственных товаров со стороны наших граждан. Это рекордный показатель за последние годы», – сказал Протасов.

Он добавил, что специалисты будут стремиться к тому, чтобы подобные показатели были в других категориях товаров.

Мишустин, начиная встречу с главой Роскачества, отметил, что граждане РФ все чаще выбирают российские товары. Вице-премьер страны назвал это решение «очень неплохим». Мишустин заявил, что люди должны получать необходимую объективную информацию о продуктах, товарах и услугах, а также быть уверенными в их высоком качестве.

После начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада ввели беспрецедентные санкции в отношении России. Российский рынок покинули некоторые зарубежные компании. Свой иностранных бизнес корпорации продавали российским предпринимателям. Президент Владимир Путин отмечал, что страна сможет справиться со всем санкционным давлением.