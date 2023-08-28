Россияне не получали страховые выплаты из-за беспилотников

В России не было случаев получения страховых выплат из-за последствий атаки беспилотников, сообщили РИА Новости в крупных страховых компаниях.

По словам источников, в стране по-прежнему можно застраховать свое имущество от падения БПЛА.

«В нашей практике таких выплат не было, этот риск достаточно редкий. На рынке, в принципе, выплаты по риску «терроризм» были, например, подземный переход ТЦ «Охотный ряд» (в августе 1999 года – ред.)», – рассказали агентству в «Совкомбанке Страховании».

Как отметили эксперты из страховой сферы, выплаты зависят от того, как инцидент квалифицируют компетентные органы – либо результат падения соседского дрона, либо терроризм или военные действия.

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов рассказал РИА Новости, что если падение беспилотника будет расцениваться как акт терроризма, то гражданин вправе получить страховую выплату. Дополнительная защита своего имущества, отметил Иванов, может быть включена в договор в «классическом пакете услуг» при страховании дач, квартир и домов.

28 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший в столицу. Дрон был уничтожен в Люберцах. В результате – жертв и разрушений нет.

26 августа ПВО также отразили атаку беспилотника в Истринском районе столицы. Никто не пострадал.

ВСУ регулярно начали атаковать территорию России с использованием БПЛА. Часто от действий киевского режима страдают жители приграничных территорий – Белгородской, Брянской и Калужской областей. Украинские военные используют минометы и артиллерию.

Беспилотники также обнаруживают в других регионах РФ. Силы ПВО и РЭБ регулярно уничтожают дроны в районе Москвы и Московской области.