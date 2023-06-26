Россияне предложили поставить памятник Лукашенко после завершения СВО
Фото: [Григорий Сысоев/©РИА Новости]
Журналисты Владимир Соловьев и Сергей Мардан предложили дать президенту Белоруссии Александру Лукашенко звание Героя России и поставить прижизненный памятник в Москве. Об этом они заявили на передаче «МАРДАН».
Напомним, что 24 июня Лукашенко провел успешные переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. За это белорусский лидер был удостоен благодарности президента России Владимира Путина.
Россияне же неоднозначно отнеслись к идее поблагодарить Лукашенко высокими наградами и памятником, поставленном при жизни.
«Лукашенко в каком-то смысле спас нас, огромная благодарность от всех жителей страны и низкий поклон!»; «То, что кто-то выступает третьей стороной в переговорах — распространенная практика. Но если ему дадут звание Героя России, думаю, это будет справедливо»; «Лукашенко, безусловно, помог. Но говорить о памятниках пора рано, надо сначала СВО завершить», — высказались граждане.
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