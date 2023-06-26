Россияне предложили поставить памятник Лукашенко после завершения СВО

«Лукашенко в каком-то смысле спас нас, огромная благодарность от всех жителей страны и низкий поклон!»; «То, что кто-то выступает третьей стороной в переговорах — распространенная практика. Но если ему дадут звание Героя России, думаю, это будет справедливо»; «Лукашенко, безусловно, помог. Но говорить о памятниках пора рано, надо сначала СВО завершить», — высказались граждане.