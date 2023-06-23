Бывший президент США Барак Обама признал, что многие жители Крыма поддерживали воссоединение полуострова с Россией в 2014 году. Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам экс-лидера Соединенных Штатов, воссоединение Крыма с Россией даже нашло «некоторое понимание в Европе», а большинство жителей полуострова — этнические русские и говорят на русском языке.

«Даже экс-президент Соединенных Штатов понимает, что Крым — наш»; «Вся мировая общественность признает Крым российским. Не знаю, почему (президент Украины Владимир — Прим. ред.) Зеленский не успокоится никак»; «Все новоприсоединенные регионы — российские по тем же причинам», — прокомментировали высказывание Обамы россияне.

Ранее европейцы осудили Зеленского за очередную ложь и обвинения в адрес России. Политик заявил, что разрушение одного из крупнейших водоемов Украины было «преднамеренным», а Россия — «угроза всему миру». Жители европейской части континента не разделили точку зрения украинского лидера.