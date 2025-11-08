Россияне с наступившей субботы больше не смогут получить многократную шенгенскую визу

В субботу, 8 ноября, начал действовать запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Европейская комиссия ранее объявила об этом решении, отметив, что новые ограничения были предварительно согласованы со всеми странами Европейского союза.

Страны Шенгенской зоны, не входящие в Европейский Союз, также должны поддержать это решение.

На практике новые меры подразумевают, что россиянам, планирующим поездку в страну шенгенского соглашения, придется каждый раз подавать заявку на новую визу. Государства также вправе проводить дополнительные проверки российских заявителей.

Еврокомиссия объявила, что изменения в визовом режиме не будут распространяться на уже выданные визы. Это означает, что ранее полученные разрешения останутся в силе. Однако страны-члены ЕС могут сократить срок их действия.

Членам семей резидентов стран Европейского Союза и работникам транспортной отрасли (морякам, водителям большегрузов и автобусов) продолжат выдавать многократные визы сроком до пяти лет.