Верховный суд РФ предложил освобождать подсудимых, которые отправляются на СВО

Пленум Верховного суда России выступил с инициативой: освобождать от уголовной ответственности тех подсудимых, которые подписали контракт с Министерством обороны либо отправляются в зону спецоперации по мобилизации. Информация об этом появилась у ТАСС.

В данный момент подобная возможность появляется у тех, кто уже осужден, либо у обвиняемых еще на стадии следствия. Теперь же пленум Верховного суда рассматривает предложение освобождать подсудимых на всех стадиях их дела, в том числе и тех, чьи дела уже рассматриваются в суде. Это станет возможным в том случае, если данные люди подпишут контракт с Минобороны либо будут призваны по мобилизации.

При этом уголовные дела не будут полностью прекращены. Их только приостановят. Полное прекращение будет возможно только после получения ими государственной награды, ухода со службы по состоянию здоровья либо после завершения боевых действий.

Ранее сообщалось о приговоре суда школьнику из Мариинска. Тот заступился за избитую женщину и нанес несколько ударов ее обидчику. В итоге юноша получил условный срок на 1 год и 10 месяцев лишения свободы.