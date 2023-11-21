Российская актриса погибла в результате обстрела ВСУ в ДНР

В результате обстрела ДНР ВСУ, погибла российская актриса Полина Меньших. Сообщается, что обстреливался населенный пункт Кумачово, расположенный в Старобешевском районе Республики. Об этом сообщили представители оперативных служб, передает издание ТАСС .

Информацию о том, что отечественная актриса погибла, также подтвердили работники театра «Портал» в своих соцсетях. Уточняется, что артистка отправилась в ДНР из-за предстоящего выступления. Там также сообщили о том, что предстоящий концерт «Последнего испытания» в декабре планируется посвятить памяти Меньших.

Представители республики сообщили в своих социальных сетях, что ВСУ обстреляли пункт 19 ноября. Как уточняется там, в результате данного обстрела погибла женщина 1972-го года рождения.