В ликвидации бойцов противника участвовали артиллеристы группировки «Южной», а также подразделения воздушной разведки. Видео с уничтожением силы противника опубликовали РИА Новости.

Оно было снято с помощью беспилотника. Отмечается, что под обстрел ВС РФ попала самоходная артиллерийская батарея и резервы 28-й бригады ВСУ.

По информации одного их российских военных, который участвовал в ликвидации сил врага, в результате артналета было уничтожено две единицы МТЛБ, 4 грузовых автомобиля, 3 пикапа и склад. Также в результате работы ВС РФ ликвидировано до 25 украинских солдат.

Ранее в интервью РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ доставили в район Артемовска кассетные боеприпасы, которые в начале июля им передали США. По его словам, украинская армия привезла в район Часова Яра несколько единиц военной техники и оружия, в числе которого и натовские боеприпасы.