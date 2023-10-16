Российские войска воздвигли мощную оборону и превосходят украинские ВС технически. Соответствующее заявление сделал командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Лисюк в беседе с газетой The Guardian .

По словам украинского военного, бойцам ВСУ тяжело двигаться вперед из-за «внушительной обороны» ВС РФ.

Он также подчеркнул, что российские войска превосходят противника численно. Среди остальных преимуществ, Лисюк назвал более совершенную технику для радиоэлектронной борьбы и разведывательное оборудование.

Как подметили журналисты из издания, бригада Лисюка, в свою очередь, до сих пор пользуется старой советской бронетехникой, несмотря на активную военную помощь со стороны коллективного Запада.