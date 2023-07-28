Российская армия захватила французский танк AMX-10RC

Военнослужащие ВС РФ захватили французский колесной танк AMX-10RC в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Французский тяжелый колесный танк AMX-10RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее - практически в идеальном, без повреждений», – заявил Рогов.

19 июня Министерство обороны России опубликовало видео захвата такого же танка военными России в ДНР. Техника была брошена ВСУ. Рядом с ней нашли инструкцию по эксплуатации.

16 марта 2023 года стало известно, что Киев получил от Парижа несколько танков AMX-10RC. Французская сторона обещала передать технику ВСУ в январе. По информации издания Forces Operations, Украина получила от западного партнера 14 таких танков.

Франция активно поддерживает Украину с начала специальной военной операции, поставляя на ее территорию вооружение, технику и боеприпасы. Также Париж выделяет на нужны ВСУ финансовую помощь.

В материале, опубликованном ТАСС в январе 2023 года, отмечается, что Франция засекречивает информацию о военной помощи Украине. Официально французы сообщали о выделении 1 млрд долларов на помощь Киеву. Париж поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR и 2 батареи зенитных комплексов Crotale.

Ранее официальные лица России заявляли, что любая техника, поставленная ВСУ в зону СВО западными странами, будет считаться для ВС РФ законной целью.