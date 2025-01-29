Российская делегация впервые после переворота встретилась в Дамаске с главой администрации Сирии

В Дамаске состоялись первые после смены власти в Сирии переговоры между представителями различных ведомств России и главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. Об этом стало известно из заявления Михаила Богданова, заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Его цитирует РИА Новости.

Он сообщил, что обсуждение было продуктивным и участники встречи условились продолжить обсуждение вопроса о будущем российских военных объектов и баз в Сирии.

«Мы обсудили и вопросы торгово-экономических связей. С помощью еще СССР и РФ в Сирии были созданы важные объекты инфраструктуры, особенно гидроэнергетические объекты, наша помощь была и в обеспечении энергоносителями, удобрениями, зерном, продовольствием. Все это делалось и есть наша готовность продолжать, в соответствии с договоренностями уже с новыми властями Сирии», — отметил замминистра.

Богданов сообщил, что Россия уведомила новую сирийскую администрацию о своем желании развивать сотрудничество с Дамаском на основе взаимной выгоды.

Ранее сообщалось, что генконсульство Турции в сирийском Алеппо открылось спустя 13 лет.