Российская миссия в ООН назвала решение по зерновой сделке окончательным

Российская миссия в Организации Объединенных Наций (ООН) выступила с заявлением, сообщив о полном прекращении зерновой сделки и « Черноморской инициативы » на основе принятого решения.

Согласно заявлению, переговоров больше не будет, и Россия отзывает гарантии безопасности для движения морских судов. По всей видимости, это решение принято в связи с невыполнением обязательств странами западной коалиции.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Российская сторона приняла данное решение после несоблюдения западными странами своих обязательств, связанных с зерновой сделкой. Сам Полянский заявил, что о новых переговорах по сделке ему ничего не известно.