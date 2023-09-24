Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский вертолет Ми-8 в районе ДНР. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, воздушное судно было уничтожено в районе Клещеевки. Также ПВО сбила 8 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 3 противорадарные ракеты HARM.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачено три противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны РФ также отметили, что за прошедшие сутки ПВО сбила 15 вражеских БПЛА в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в 109 районах ВС РФ нанесли поражения живой силе и технике ВСУ.

По данным оборонного ведомства, российские военные атаковали места дислокации 126-й бригады терробороны в районе поселка Борислав, расположенного в Херсонской области, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе поселка Часов Яр в ДНР.

По словам президента РФ Владимира Путина, Украина начала контрнаступление 4 июня 2023 года. По словам российского лидера, ВСУ не испытывают успехов ни на одном из направлений, в то время как ВС РФ оперативно выполняются свои задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Как ранее отметил Путин, украинская армия за три месяца «контрнаступа» потеряли более 71,5 солдат.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, Путин к одним из главных целей отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Впоследствии территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ.