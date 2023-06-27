Российская военная полиция в Сирии задержала главу отделения ЧВК «Вагнер» в Эс-Сувейде

Российская военная полиция в Сирии задержала главу отделения частной военной кампании «Вагнер» в Эс-Сувейде, который расположен на юге страны. Об этом сообщил со ссылкой на источники сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадас».

По его информации, полиция посетила представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске. Власти Сирии и России эту информацию не комментировали.

В одном из каналов в соцсетях, который связывают с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, данную информацию опровергли.

В понедельник, 26 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщения зарубежных СМИ, которые написали о «панике» среди руководства стран Африки – ЦАР и Мали, из-за событий прошедших выходных. В этих государства работают подразделения ЧВК «Вагнер».

В ночь с 23 на 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа в России. Он и бойцы частной военной кампании заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а также заблокировали город. По приказу Пригожина, колонны с военной техникой направились на Москву.

После того, как лидер Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, последний – принял решение отступить.